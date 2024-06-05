Просят сделать пешеходные переходы на спуске Котовского

Проанализировать ситуацию и принять решение за или против устройства пешеходных переходов на спуске Котовского пообещал и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено в эфире программы Центра управления регионом.

Жители спуска Котовского, который связывает Ленинский и Нахимовский районы города, пожаловались на отсутствие пешеходных переходов на всем протяжении спуска, ведущего к двум вокзалам. Они считают такую ситуацию опасной и доставляющей им большие неудобства при переходе с одной стороны улицы на другую.

Люди недоумевают, почему на спуске с регулярным интенсивным движением департамент транспорта до сих пор не организовал безопасные условия для пешеходов.

По словам и.о.замгубернатора, вся проблема в определенных требованиях, так называемых ГОСТах и СНИПах, которые определяют места, в которых можно размещать пешеходные переходы, а где нет.

Можно — на видимых перекрестках, без закрытого поворота. Но в данных местах, по мнению П.Иено, их делать небезопасно, поскольку это может привести к дополнительной аварийности. При этом он отметил, что если подобные обращения все-таки появляются, то сотрудники дептранса должны их рассмотреть и принять решение.