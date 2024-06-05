Поезд на виноградники запустят 7 июля

Первый рейс экскурсионного «Виноградного экспресса» по севастопольским виноградникам, винодельням и винзаводам анонсирован перевозчиком «Гранд сервис экспресс» на 7 июля.

В составе поезда будут курсировать эксклюзивные вагоны. Алкотуристы отправятся в путешествие с Севастопольского вокзала в 12.00. Возвращение запланировано на 20.50.

Программа тура обещает живописные виды севастопольской бухты, пещерного монастыря и виноградников, мастер-класс по основам подбора напитков к блюдам, обед, презентацию продукции виноделен, экскурсии на винодельни, посещение «святая святых» — винных погребов и подвалов.

При покупке стандартного пакета стоимостью в 15 тысяч рублей — посещение «Золотой балки» и «Инкермана» с проездом в вагоне-зале и обедом в вагоне-ресторане.

В премиум-пакет (за 55 тысяч рублей) включены заезды на винодельни Павла Швеца, «Бельбек» и «Казино Инкерман» — «нестандартная подача дегустации на основе игры в покер». Премиум-туристы едут в комфортабельном вагоне-баре.

Проект запускается при поддержке правительства Севастополя, сообщила пресс-служба «Гранд сервис экспресса». Даты туров 7, 13, 19 и 27 июля.