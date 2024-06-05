Подростки на мотоцикле столкнулись с учебным автомобилем

Прокуратура города Севастополя проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних на ул.Генерала Жидилова, один из участников которого погиб.

По предварительной информации, утром 5 июня в районе дома №59 на ул.Генерала Жидилова двое подростков 14 и 15 лет на мотоцикле Kayo выехали на полосу встречного движения и столкнулись с учебным легковым автомобилем Ford Fiesta. 15-летний пассажир мотоцикла погиб на месте происшествия, второй подросток госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Автомобилем управляла 31-летняя беременная под руководством инструктора по вождению. Она госпитализирована.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. На месте для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб находятся прокурор Балаклавского района Александр Толстых и его заместитель Илона Щербакова, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.