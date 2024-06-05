К купальному сезону готовы!

Накануне открытия купального сезона, намеченного на 15 июня, в Севастополе провели смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах и в прибрежной зоне.

На территории спасательной станции «Омега» собрались сразу несколько подразделений. Свои возможности, а также оборудование и снаряжение показали личный состав ГУ МЧС России по Севастополю, севастопольские спасатели, в том числе специализированный отряд горноспасателей, водолазы и пожарно-спасательные подразделения. Среди участников смотра — общественники ОСВОДа и студенческий спасательный корпус, чей личный состав, оборудование и техника уже не однажды привлекались к мероприятиям по спасению людей и обеспечению безопасности на водных объектах.

У каждого подразделения — соответствующее снаряжение и оборудование.

В самом начале смотра — построение на пирсе спасательной станции с осмотром внешнего вида личного состава и кратким инструктажем о том, что задачей каждого подразделения, помимо собственно спасения купальщиков, мониторинг общей ситуации на всей пляжной территории.

По словам заместителя директора департамента общественной безопасности, начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимира Беспалого, в прошлом году городом были закуплены и вручены спасательной службе новое оборудование и техника, систематически происходит замена устаревшего оборудования, обеспечивающего безаварийность в работе и новые возможности.

Случаи гибели людей на водных объектах из года в год держатся примерно на одном уровне — 40-60 человек за период купального сезона, а в год эта цифра доходит и до 90.

Другое дело, что и в том, и в другом случае речь, как правило, не идет о пляжных контролируемых территориях, определенных для отдыха, а как раз о местах, не определенных для купания.

Самыми опасными точками города по-прежнему считаются необорудованные места, куда люди выезжают на отдых «дикарями», употребляющие алкоголь. Они теряют чувство самосохранения и совершают неконтролируемые поступки.

— Это, в первую очередь, Фиолент, район Балаклавы, «дикие пляжи» в районе Северной стороны, до самой Андреевки, — рассказал В.Беспалый.

Он также сообщил, что накануне купального сезона планируется провести целый ряд инструктивных занятий, в том числе с операторами пляжей, к которым тоже время от времени возникают вопросы.

Поисково-спасательный отряд «Морской» представил оборудование, предназначенное для оказания помощи терпящим бедствие на воде: гидрокостюмы, спасательные жилеты, ласты, маски для защиты глаз, дыхательные трубки, а также водонепроницаемые средства связи.

Начальник поисково-спасательного подразделения «Юг» поисково-спасательного отряда спасательной службы Севастополя Виталий Тарасов рассказал, что его служба имеет специализацию работы в горах, а сотрудники имеют альпинистскую подготовку.

Кроме этого, специалисты службы оказывают помощь скорой помощи, силовым структурам, выезжают на ДТП и на завалы. В составе подразделения 20 человек, на дежурстве постоянно находятся четыре специалиста.