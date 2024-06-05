«Дом Пляса» полностью снесут за лето

«Строители яхтенной марины демонтировали «Дом Пляса» до фундамента, зачистили его и вывезли строительный мусор. После этого проектная организация провела тщательное обследование фундамента и склона, которые раньше были не доступны. И только после этого было принято решение о продолжении демонтажа», — написал в соцсетях руководитель муниципальной администрации.

Он также отметил, что дальнейшие демонтажные работы, как и на этапе разбора здания, будут производиться без использования тяжелой техники, а только с применением экскаваторов малой мощности и гидромолотов.

«В непосредственной близости расположен объект культурного наследия «Дача инженера Завадского «Фата Моргана». Именно поэтому невозможно демонтировать остатки фундамента скандального недостроя путем направленного взрыва. Кроме того, такой метод может спровоцировать обрушение склона горы Таврос», — подчеркнул Е.Бабошкин.

Завершить бережный демонтаж фундамента, по его словам, планируют в течение лета.

Строить огромный гостинично-развлекательный комплекс «Вояж», прозванный «Домом Пляса» в честь хозяина — украинского бизнесмена Алексея Пляса, начали в 2011 году. С 2014 года стройку на Таврической набережной остановили. Причина — нарушение законодательства РФ, отсутствие необходимых экспертиз, превышение площади застройки. В 2016 году Арбитражным судом города Севастополя было решено снести незаконно возведенное здание за счет собственных средств предпринимателя А.Пляса. Владелец, находящийся в Киеве, два года оспаривал решение, проиграл, но сносить не собирался. В соответствии с российским законодательством, право сноса нелегально сооруженных зданий получило правительство Севастополя.

На разработку проекта и демонтаж скандального строения на Таврической набережной Балаклавы в конце прошлого года из бюджета Севастополя было выделено 303 млн рублей. Заказчик работ — ГКУ «Парки и скверы», исполнитель — компания «Мостотрест», которая и строит яхтенную марину в Балаклаве.