Долгострои детской поликлиники и школы сдадут в 2025 году

Детскую поликлинику на 100 мест на Корабельной стороне и общеобразовательную школу на ул.Верещагина на 1100 мест в районе 5-км, строительство которых длится уже не один год, обещают завершить в следующем году.

Такую информацию озвучил исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено в эфире программы, подготовленной Центром управления регионом.

О сложностях, с которыми столкнулись жители Нахимовского района в связи с закрытием детской поликлиники на пл.Ластовая, они обращались в правительство города неоднократно. Родителям с больными детьми, чтобы попасть на прием к врачам, необходимо ездить с пересадками в разные части города, поскольку направление они могут получить и в поликлинику на пр.Победы, и на ул.Ленина, и в больничный комплекс на пр.Острякова, и на ПОР.

По словам П.Иено с подрядчиком, который строил детскую поликлинику на 100 мест на Корабельной стороне, у дирекции по капитальному строительству возникли трудности.

— Мы в одностороннем порядке расторгли контракт с подрядчиком, который работал на объекте. Прошлый год мы наблюдали за низкими темпами работ, поэтому решили не затягивать время и расторгнуть контракт. На сегодняшний день проводим корректировку проектной документации. Думаю, что в течение месяца мы заключим контракт с новым подрядчиком и уже в следующем году полностью закончим строительные работы по данной поликлинике, — пообещал и.о.замгубернатора.

Переделывают проект

Похоже обстоят дела и с долгостроем школы на ул.Верещагина. Там изменения коснулись проектной документации.

— Мы строили школу на 700 мест. Было принято решение приостановить строительство и произвести корректировку документации, чтобы увеличить проектную мощность данной школы до 1100 мест, — объяснил простой в работе чиновник.

Территория между пр.Генерала Острякова и Максимовой дачей, где находится ул.Верещагина, сейчас интенсивно застраивается жилыми домами и другими инфраструктурными объектами. Этот район входит и в территорию комплексного развития. Таким образом, построить там школу, которая изначально не соответствовала бы необходимым для данного района мощностям, пусть и с опозданием, но в правительстве города посчитали нелогичным. Поэтому и было принято решение о корректировке проектно-сметной документации. П.Иено заверил, что на этот раз строительство данной школы завершат в следующем году.