«Антихрист» напал на бригаду скорой помощи

Росгвардейцы задержали злоумышленника, напавшего на медперсонал скорой помощи, прибывший по вызову к потерпевшему в пьяной драке.

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю задержали 25-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на медицинских работников.

По предварительной информации, женщина с сыном и сожителем выпивали в частном доме и у них случился конфликт, который закончился поножовщиной. К пострадавшему вызвали скорую помощь.

К прибывшим по адресу бригаде медиков выбежал пьяный агрессивный мужчина. Он попытался разбить лобовое стекло, вырвать дверцу «скорой», матерился, угрожал и не реагировал на неоднократные замечания медиков. Сотрудники скорой помощи были вынуждены нажать тревожную кнопку вызова Росгвардии.

Заметив приближающихся росгвардейцев, нападавший, стал выкрикивать проклятия, называя себя антихристом. Сотрудники вневедомственной охраны, умело применив приемы самообороны, задержали дебошира и вызвали сотрудников полиции.

Задержанный оказался 25-летним судимым местным жителем. Его передали сотрудникам полиции.