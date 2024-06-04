«Золотое кольцо Боспорского царства» станет национальным турмаршрутом

Соглашение о сотрудничестве подписано между четырьмя регионами, на территории которых пролегает этот туристический маршрут.

Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область заинтересованы повысить статус межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства. Античное наследие России» до национального. Поэтому на Международной конференции «Сохранение и популяризация античного наследия России» в рамках XXVI Международного фестиваля Боспорские агоны» в Керчи 4 июня между заинтересованными субъектами было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Для дальнейшего продвижения проекта будет разработана «дорожная карта», координатором которой станет Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» уже в течение нескольких лет пользуется популярностью у туристов, однако, с обретением статуса национального, он получит дополнительный импульс к развитию и станет первым таким маршрутом в Крыму.

В проекте «Золотое кольцо Боспорского царства» принимают участие 12 городов и поселков юга России: Азов (Танаис), Анапа (Горгиппия), Геленджик (Торик), Евпатория (Керкинитида), Керчь (Пантикапей), Новороссийск (Бата), Севастополь (Херсонес Таврический), Симферополь (Неаполь Скифский), Сочи (Ампсалида), Тамань (Гермонасса), Фанагория, Феодосия.