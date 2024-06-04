Заработали 12 турникетов для посадки на катера

Как рассказал заместитель генерального директора компании «Единая городская карта Севастополя» Василий Репин, пять турникетов установили на Графской пристани, столько же — на площади Захарова и еще два — в Артбухте. Правда, на площади Захарова сейчас идет перенос касс. Причалы на Радиогорке и в Артбухте пока ремонтируют, там турникеты установят по мере их готовности. Турникеты обеспечивают быстрый проход, без покупки билетов и последующего контроля при посадке.

— Проект разрабатывался в течение года, были случаи отказа оборудования, но на сегодня они все практически решены, — заверил В.Репин.

Исключили человеческий фактор

По его информации, пропускная способность каждого турникета — до 15 человек в минуту, этого достаточно для обеспечения посадки на катер, который вмещает 250 человек. С момента запуска турникетов на Графской пристани, ежедневно через них проходят около шести тысяч человек. Отдельно предусмотрены проходы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, там же можно пройти с велосипедами, самокатами и багажом.

На вопрос «Севастопольской газеты» о перспективах установки турникетов в Инкермане, В.Репин пояснил, что этот вопрос следует адресовать в департамент транспорта.

— Если необходимость в этом возникнет, мы готовы установить турникеты и там, — сказал замгендиректора.

Он также сообщил, что новая система эксплуатируется уже давно, за это время было много случаев фиксации левых билетов, которые выдавали кассиры, безбилетного прохода, использования для прохода билетов льготников. Турникеты позволяют полностью исключить человеческий фактор, более строго вести учет оплаты проезда.

Нужна «Карта жителя»

На вопрос об анонсированной накануне губернатором М.Развожаевым необходимости разделить пассажиров на резидентов и нерезидентов, В.Репин заметил, что для этого необходимо будет запустить «карту жителя». Если таковая будет запущена, севастопольцы получат в личном кабинете привязку своих банковских карт, что и обеспечит разделение двух потоков. Тогда стоимость проезда для гостей города будет выше.

— Все зависит от того, будет ли запущена «карта жителя». Интеграцию же ее мы проведем очень быстро, — отреагировал на вопрос В.Репин, переадресовав вопрос о сложности процесса департаменту цифрового развития.

Стоимость проезда будут повышать

По словам В.Репина, существующий в Севастополе тариф на проезд в общественном транспорте не является экономически обоснованным, а потому велика вероятность его повышения. Совещание в правительстве Севастополя по этому поводу уже назначено.