Запуск катера на пляжи «Серебряный» и «Золотой» обсуждается

Все вопросы по курсированию рейсовых катеров на балаклавские пляжи будут согласованы до конца недели.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил глава Балаклавского муниципального округа Евгений Бабошкин.

— На сегодняшний момент ведутся переговоры с перевозчиками. Можно сказать с уверенностью, что решение будет положительным. Мы о нем узнаем в конце недели, — пообещал руководитель администрации.

Накануне в социальных сетях появились информация, что первый рейсовый катер «Гагра», который будет курсировать на ближний и дальний пляжи, прибыл в Балаклавскую бухту и пришвартовался к причалу.

«Внимание, жители и гости Балаклавы! Отличная новость для тех, кто любит отдыхать на Серебряном пляже! Первый рейсовый катер прибыл в нашу бухту и с началом официального купального сезона начнёт осуществлять рейсы», — написано в сообщении.

В прошлом году на пляжи «Серебряный» и «Золотой» туристов переправлял катер «Поэт Андрухаев». Стоимость проезда до пляжа «Серебряный» составляла 100 рублей.

В этом году в Севастополе официальный купальный сезон откроется 15 июня, в городе будут работать 27 сертифицированных пляжей.