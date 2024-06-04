Учитель из Евпатории присвоил санаторий

Учителя математики из Евпатории приговорили к 4 годам колонии общего режима за присвоение санаторного комплекса и земли на сумму около 160 млн рублей, сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

«Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении учителя математики из Евпатории за обман государства на сумму около 160 миллионов рублей. Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует сообщение ТАСС.

Суд установил, что мужчина 1968 года рождения в период 2017-2018 гг. совместно с группой лиц, предварительно договорившись и разработав преступный план, провели махинации с объектами недвижимости, находившимися в собственности Республики Крым. Учитель предоставил в МФЦ поддельные документы, вследствие чего специалист внес в ЕГРН сведения о наличии у него права собственности на санаторий площадью около трех тысяч кв. метров стоимостью 70 млн рублей и земельный участок под ним площадью более 1,15 га (более 88 млн руб.). Позже «владелец» продал имущество за 35 млн рублей.

Подсудимый частично признал вину, его осудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В отношении его подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Также решением Евпаторийского городского суда Республики договоры купли-продажи санатория и земель, заключенные подсудимым, признаны недействительными, имущественный комплекс и земельный участок возращены в пользу Республики Крым.