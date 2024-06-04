Территорию в Балаклаве распланировали и размежевали для модернизации рынка

Проектируемая территория под планировку и межевания расположена на въезде в центральную часть Балаклавы и ограничена улицами Новикова, 40 лет Октября и Ракетной.

Как сообщила на заседании правительства 3 июня и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, площадь территории составляет 1,16 га. Сейчас территория хаотично застроена, в основном, бесфундаментными строениями рынка, зданиями торгового, бытового и общественного назначения.

— Документация по планировке и размежеванию территории разработана для обеспечения исполнения требований законодательства о деятельности рынков, с целью модернизации существующего, — сказала Ю.Шемонаева.

По ее словам, также предусмотрено увеличение кармана остановки общественного транспорта с примыкающей открытой площадкой-накопителем, организацией гостевых площадок вдоль транспортных осей, устройство дублирующего хозяйственного проезда и съездом на организованную парковку.

Интересно, что проведение публичных слушаний или общественных обсуждения не требуется в соответствии с законодательством о свободной экономической зоне.

Как прозвучало на заседании, инициативу проявил арендатор территории для приведения ее в порядок. Земля рынка находится в долгосрочной аренде.