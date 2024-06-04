Продолжают приносить документы на компенсацию поврежденного имущества

Жители Севастополя продолжают приносить документы на компенсационные выплаты по факту повреждения их имущества в результате ракетной атаки 23 марта.

Очередная сумма 3.042 млн рублей выделена из Резервного фонда 3 июня на заседании правительства.

На этот раз речь идет об оказания финансовой помощи 23 физическим лицам, чье имущество пострадало. Еще семерым севастопольцам выплатят компенсацию за поврежденные автомобили.

Представившая документ директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина также попросила о выделении дополнительно 54 тыс рублей в связи с уточненными суммами по ранее принятым правительством постановлениям.

Е.Сулягина сообщила о результатах очередного заседания комиссии от 23 мая и принятом решении выделить из резервного фонда 975 тыс рублей на компенсацию ущерба еще 35 физлицам.

По словам чиновницы, в комиссию продолжают поступать заявления на компенсацию нанесенного ущерба: 14 человек претендуют на компенсационные выплаты за поврежденное имущество, 10 – за поврежденные автомобили.