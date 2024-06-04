Планировали ликвидации и диверсии

ФСБ выявила агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против ЧФ РФ. Задержанные дали признательные показания. Один из них должен был совершить диверсию на военном аэродроме в Каче, другой — заложить взрывчатку под автомобиль высокопоставленного офицера, сообщили ТАСС в ФСБ.

Завербованы через WhatsApp

Местный житель 1988 года рождения, получивший псевдоним Ментор, был завербован ГУР МО Украины в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp. Он передавал сотрудникам иностранной спецслужбы всю интересующую их информацию из Севастополя. Также в ходе телефонных переговоров мужчина инициативно предлагал различные объекты для совершения теракта, а также получил пошаговую инструкцию для сбора СВУ и организации подрыва.

«Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника», — сказали в ФСБ.

Бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота РФ.

«Он устанавливал места проживания военнослужащих, их автомобили и маршруты передвижения. После получил посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства с взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 кг. Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв», — рассказали в ФСБ, отметив, что агент СБУ был задержан сотрудниками ФСБ России.

Среди задержанных и бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины, получивший псевдоним Миф. Он также был завербован в июле 2022 года в ходе переписки в WhatsApp. За сотрудничество украинские кураторы обещали ему операцию в Барселоне, но обещанную медпомощь он так и не получил. Мужчина передавал в Киев секретные сведения о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что неоднократно получал деньги.

В январе прошлого года, действуя по заданию спецслужб Украины, мужчина через автобусные перевозки получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось бризантное пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР — извлечь и использовать для совершения теракта.

Среди задержанных бывший украинский военный летчик. Его завербовали сотрудники СБУ на Украине в 2018 году. В его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, видеофиксация перемещений военной техники ВС России.

«Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал ему спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого он готовил донесения иностранной спецслужбе. Кроме того, мужчина должен был обеспечить сохранность тайника на территории Севастополя, в котором хранился тротил для организации диверсионно-террористических актов», — отметили в ФСБ.

Аналогичная задача была поставлена жителю Севастополя 1996 года рождения, который в сентябре 2022 года установил контакт с украинской военной разведкой. Пакет со взрывчаткой он получил от человека, которого использовали втемную, и принял решение оборудовать тайник для хранения тротила на одном из городских кладбищ. Кроме того, по указанию украинских кураторов мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.

Уголовные дела

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении лиц, причастных к подготовке диверсий и терактов по заданию спецслужб Украины на территории города Севастополя, возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт), 275 (государственная измена) УК РФ. Ранее они осуждены по ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Обвиняемым грозит пожизненное заключение.