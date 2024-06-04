Открыли обновленный маршрут «Плато Ай-Петри»

Об открытии обновленного маршрута «Плато Ай-Петри» для туристического посещения сообщается на страничке «Заповедный Крым». Новый маршрут открыт с 1 июня, его протяженность – 25 километров.

Обновленный маршрут объединил несколько существующих экотроп Государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной». Так, он связывает «Кореизскую тропу» и «К зубцам Ай-Петри» с «Еврейской тропой», эколого-просветительский маршрут «Иограф» с «Таракташской тропой».

Руководство заповедника надеется, что любители многодневных походов по достоинству оценят маршрут «Плато Ай-Петри», поскольку теперь доступен транзитный проход через заповедник, с выходом на сеть эколого-просветитетельских маршрутов всего горного Крыма, в том числе на Большую Севастопольскую и Большую Крымскую тропы.

Интересно, что обновленный маршрут, не отличающийся каким-либо значительным перепадом высот, но проходит на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Впррчем, преодолевать все 25 километров вовсе не обязательно, в ряде случаев вполне разумно ограничиться небольшой прогулкой в несколько километров, дабы увидеть карстовый рельеф плато, насладиться видом разнотравья яйлы и скалами-отторженцами в окружении горного леса. Можно также просто подышать горным воздухом, сидя в беседке.

Для бывалых туристов доступна турстоянка «У кордона Ай-Петри».

Разрешение на посещение маршрута можно оформить по ссылке https://zapovedcrimea.ru/yaltinskiy-routes