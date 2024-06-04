Один катер обещают доремонтировать, еще один — достроить

В этом году в Севастополе надеются получить, как минимум, один отремонтированный катер и один новопостроенный. Об этом 3 июня на заседании правительства сообщил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

Таким образом он ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева, который напомнил о недавних реляциях отремонтировать в ближайшее время два существующих катера.

— У нас отдельно идет ремонт текущих катеров, которые находятся на балансе ГУПС «Севэлектротранс им.Круподерова». В этом году ожидаем окончания всех ремонтных работ и в ближайшее время ждем первый катер. Что касается новых катеров, то в этом году мы ожидаем поставку одного катера, держим это на контроле, — объяснил П.Иено.

По его словам, подрядчика уже «подстегивали», чтобы он выполнил свои обязательства по госконтракту.

— Один из катеров должны поставить, он сейчас находится в высокой степени готовности. Мы мониторим в постоянном режиме, лично были на заводе, смотрели его готовность, надеемся очень, что они выполнят свои обязательства, — сказал П.Иено, имея в виду подрядчика, которые уже нарушил взятые на себя обязательства.

Напомним, что в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта пять катеров должны были поставить в Севастополь до 1 мая 2022 года. Заказчиком работ выступило ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», исполнителями выбраны АО «ЦКБ «Нептун» (Санкт-Петербург), ЗАО «Нефтефлот» (Самара) и АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область). Первый катер должен был быть сдан не позднее 18 месяцев с момента подписания договора, последующие планировали передавать заказчику через каждые три месяца.

Еще раньше речь шла о постройке пяти новых катеров за 1,2 млрд рублей до конца 2020 года.

До конца 2022 года планировали завершить ремонт и катеров «Молодежный», «Григорий Овчинников», «Персей», «Норд», «Плутон». Однако завершить работы в срок также не удалось.