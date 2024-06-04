На маршрутах №83 и №84 добавили временные остановки

С 1 июня перекрыт перекресток улицы Вакуленчука, ПОР и Фиолентовского шоссе. Автобусные маршруты из 5-го микрорайона временно пустили через авторынок.

Для удобства пассажиров организованы дополнительные остановки в районе ТЦ «Добрострой», около заводов ЖБИ и «Маяк», сообщили в департамента транспорта Севастополя.

Перекресток будет закрыт для проезда до 1 августа из-за ведущихся работ по строительству переходно-скоростных полос на ул.Вакуленчука в Стрелецкой балке.