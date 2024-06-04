Суд в Крыму приговорил к шести годам колонии мужчину, который вступил в сговор с СБУ

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя региона к шести годам лишения свободы за то, что он через мессенджеры вступил в сговор со Службой безопасности Украины (СБУ) и пытался помешать проведению специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Крыма.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Поясняется, что житель Крыма признан виновным в том, что в период с сентября 2022 года по апрель 2023-го вступил в сговор с представителями СБУ. Поддерживая связь с ними в мессенджерах, он выразил готовность к сотрудничеству, предлагал способы, которыми намеревался помешать проведению специальной военной операции. Однако его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Как пояснили в УФСБ, мужчина 1980 года рождения переехал в Крым в 2010 году из Волынской области Украины. После воссоединения Крыма с РФ он получил российское гражданство. «Однако, как установило следствие, сохранял антироссийские настроения, открыто заявлял о ненависти к нашей стране», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что мужчина был задержан вместе со знакомым, который также сотрудничал с СБУ. После начала СВО они по своей инициативе вышли на контакт с украинскими спецслужбами, которым передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, предлагали фотографировать и снимать на видео объекты ВС РФ, выразили готовность совершать диверсии.

В УФСБ добавили, что это первый приговор по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В ближайшее время ожидается решения суда по второму фигуранту дела.