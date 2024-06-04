Добытые преступным путем миллионы потратил в Сочи

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии различных мошенничеств и кражах денег.

Как установили полицейские, через социальные сети мужчина знакомился с женщинами, представляясь высокопоставленным сотрудником спецслужб и владельцем автомобильного бизнеса. В ходе длительного общения аферист входил в доверие к собеседницам, а затем предлагал им встречаться. Когда дело доходило до совместного проживания, злоумышленник тайно похищал у сожительниц крупные денежные суммы или занимал их под различными предлогами, не намереваясь возвращать. Действуя таким образом, подозреваемый похитил у двух жительниц Севастополя около семи миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что у мужчины был и другой криминальный заработок. Он размещал в интернете объявления о строительстве частных домов, выдавая себя за генерального директора крупной девелоперской фирмы. Когда клиенты откликались на предложение, «гендиректор» брал предоплату и переставал выходить на связь. Жертвами мошенничества стали трое жителей Севастополя, лишившиеся около пяти миллионов рублей.

Помимо крупных афер, 47-летний подозреваемый оказался причастен к краже золотого кольца в 70 тысяч рублей. Украшение он похитил у родственников одной из своих знакомых, после чего уехал в Сочи. Все вырученные деньги злоумышленник потратил там на развлечения и ставки в казино.

В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.