Дело с зиговавшим на Сапун-горе туристом расследовано

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины по обвинению в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично с использованием интернета.

Мужчина, прибывший в Севастополь, на территории мемориального комплекса «Сапун-Гора» взобрался на ствол трофейной гаубицы и радостно зиговал. Видео он разместил в своем аккаунте в соцсети для публичного просмотра.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками ФСБ. Следователем СК России с фигурантом проведены все неотложные следственные действия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд, сообщила пресс-служба Следкома.

В пресс-службе Прокуратуры Севастополя уточнили, что обвиняемый — гражданин Украины.