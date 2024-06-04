«Бастион» уничтожил наземные цели ВСУ

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины.

Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет.

Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.