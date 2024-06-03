Задержаны пятеро украинских агентов

Федеральной службой безопасности России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также военных, транспортных и энергетических объектов.

Задержаны пятеро человек, завербованных Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины на территории Запорожской области. Друг с другом они знакомы не были.

Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники. Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта.

Вербовщики были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность, что позволило предотвратить теракты.

Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 г тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено три тайника со средствами поражения.

По статьям о теракте и госизмене им грозит вплоть до пожизненного заключения.