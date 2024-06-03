В водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров

На 16 водоемах были обнаружены личинки малярийных комаров. Проводится обработка зараженных территорий.

Мониторинг на наличие опасных насекомых проводят ежегодно во время паспортизации водных объектов, сообщает пресс-служба межрегионального Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. При мониторинге на наличие личинок малярийных комаров выявляются виды этих насекомых, которые могут являться переносчиками малярии.

Всего в Крыму обитают свыше 100 видов комаров, но из-за глобального потепления есть тенденция к распространению новых видов.

Кроме этого в Крыму также регистрируют завозные случаи малярии.

С целью снижения риска заболевания и защиты открытых поверхностей тела от укусов комаров рекомендуется в вечернее время носить одежду с длинными рукавами, брюки, длинные платья. На открытые части тела следует наносить репелленты.

После наступления сумерек рекомендуется находиться в помещениях, недоступных для залета комаров. Закрывать окна мелкоячеистой сеткой, а в помещениях применять электрофумигаторы.