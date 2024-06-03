С приезжих за проезд хотят брать в два раза больше

Проезд в общественном транспорте туристам и другим нерезидентам компенсировать в Севастополе больше не хотят.

Об этом зашла речь 3 июня на заседании правительства города, во время доклада и.о.директора департамента финансов Алексея Плотникова. Чиновник, отчитываясь за исполнение бюджета 2023 года, сообщил, что более 1,4 млрд рублей было дополнительно направлено из городского бюджета на обеспечение проезда жителей города Севастополя.

Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, перевозчикам возмещается примерно 50% стоимости проезда.

– Учитывается тариф и пассажиропоток при заключении контракта, по этой же формуле рассчитывается стоимость самого контракта. Около 50% платит город за наших пассажиров, – подтвердил и.о.замгубернатора Павел Иено.

М.Развожаев уточнил, уловима ли в данном случае разница между резидентами и нерезидентами, и был возмущен заявлением своего подчиненного, что разделить резидентов и нерезидентов при оплате за проезд невозможно.

– Все возможно с цифровыми технологиями, к которым мы движемся. Мне кажется, это начинает быть уже немножко несправедливым. Понятно, что сейчас туристический поток снижен, но в принципе за счет города оплачивать 50% проезда туристам, наверное, не очень правильно, – сказал М.Развожаев, добавив, что речь не идет о льготных категориях или резидентах, которые могут ездить по льготному тарифу.

– Но по нерезидентам надо подумать, Павел Александрович. Это должно быть источником прибыли для бюджета, а не постоянных расходов, – заключил М.Развожаев, поручив П.Иене подумать в этом направлении.