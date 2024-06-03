Развитие экономики в Крыму буксует

«Дело в том, что у нас в Крыму развитие экономики практически забуксовало. Сегодня, если посмотреть статистику, у нас в перерабатывающей промышленности занято до 40 тысяч человек на 2 млн жителей, это катастрофически мало. В сельском хозяйстве 17-18 тысяч человек, это 2% сельского населения. Вообще в сельской местности занято 6-10% населения, я имею в виду официально занятых, которые платят налоги», — цитирует ученого ТАСС.

А.Слепокуров отметил, что благодаря военным заказам сейчас промышленность Республики Крым не стоит на месте, но в сельском хозяйстве перерабатывающее производство было разрушено в конце 1990-х и до сих пор не восстановлено. По мнению ученого, для региона серьезной проблемой является отсутствие должной системы взаимоотношений между наукой, производством и властью.