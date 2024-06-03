Победили на чемпионате России по бочча

Севастопольская паралимпийская команда по бочча (игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями) вернулась с юбилейного, 15-го чемпионата России, где заняла первое место в командном выступлении 3х3.

Нынешний чемпионат России проходил в городе Алексин в Тульской области, на региональной учебно-тренировочной базе «Ока».

«Севастопольская газета» побеседовала с одним из членов севастопольской команды Денисом Трифоновым, который на этих соревнованиях к тому же выполнил норматив мастера спорта.

— Это был командный этап, с участием двух команд по три игрока в каждой. Я выступал в составе севастопольской тройки. Наших главных соперников — титулованную московскую сборную, которая имеет в своем составе мастера спорта международного класса, нам удалось обыграть в финале со счетом 5:2, – поделился Д.Трифонов.

По его словам, сам он занимается этим паралимпийским видом спорта уже девять лет, и добился серьезных личных успехов. Так, в прошлом году Д.Трифонов стал серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером Кубка России, победителем общероссийского турнира «Мы вместе, спорт!» В 2022 году, спортсмен также становился призером Чемпионата России в личном зачете.

— Бочча дает уверенность в себе, воспитывает целеустремленность, это умение, ловкость, сноровка, физическая подготовка, выносливость, уверенность в себе, — ответил на вопрос о содержании любимого вида спорта спортсмен.

Севастопольские паралимпийцы занимаются в Севастопольском центре инваспорта у тренера Анны Мельниковой.

После участия в столь серьезных соревнованиях, ребята ушли на заслуженный отпуск. Правда, ненадолго. Уже скоро у них начнутся тренировки, с перспективой участия в Кубке России, который стартует в том же Алексине 2 октября.