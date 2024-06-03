Пишет пейзажи на суше и под водой

В центральной библиотеке им.Льва Толстого готовится к открытию выставка подводной живописи художника-дайвера Петра Доценко. На выставке, посвященной 10-летию Русской весны и Дням России и Севастополя, представят около 30 живописных работ, созданных на берегах и в глубинах Черного моря.

П.Доценко — универсальный художник-дайвер. Он родился в Керчи, учился и живет в Симферополе, член команды морского клуба «Волшебник», расположенного на территории кластера «Таврида.Арт» в Судаке, а свою первую персональную выставку подводной живописи отрывает в Севастополе.

Накануне вернисажа «Севастопольская газета» встретилась с художником, который благодаря своему увлечению дайвингом, вышел за рамки традиционного искусства и начал создавать пейзажи под водой.

«Мое детство прошло в играх на берегу: песчаные пляжи и морской прибой стали стартовой площадкой для творчества. После окончания школы я продолжил образование в Крымском гуманитарном университете на факультете эстетического воспитания кафедры изобразительного искусства и дизайна, там и получил фундаментальные знания и навыки в области изобразительного искусства... Яркость красок, многообразие форм подводного мира, увиденного мной однажды во время путешествия в Египет, навсегда покорило мое сердце. С того момента дайвинг вошел в мою жизнь как и желание запечатлеть подводный мир на холстах», — рассказал о себе художник.

Как создаются подводные шедевры

Современные художники и наш герой в том числе для подводного рисования используют технику и приемы, введенные в практику много лет назад французским химиком, дайвером, художником Андре Лабаном — членом команды легендарного исследователя Жака-Ива Кусто. В основном подводные картины пишут мастихином. Краски смешиваются на палитре художественным мастерком, а потом густым рельефным слоем накладываются на холст.

— Я использую масляные краски на растительном масле. Холсты и подрамники обычные, но с некоторыми нюансами. Синтетическая грунтовка и специальная обработка маслом необходима, чтобы под водой краска не отторгалась, а ложилась послушно и мягко, — объяснил П.Доценко.

После подводного сеанса холсты и другое снаряжение необходимо опреснить — окунуть в контейнер с пресной водой. Для лучшей сохранности красочного слоя готовую картину на суше обрабатывают художественными лаками.

В основном наш собеседник рисует на глубинах не более 10 метров.

— Большинство подводных картин, представленных на выставке, я писал в Судаке. В бухте Капсель арт-кластера Таврида ребята создают подводный арт-парк, там под водой размещены скульптуры. Еще там небольшие глубины и хорошая прозрачность, а значит — цветопередача. Очень интересный рельеф дна: живописные каньоны, ложбины, водоросли и морские обитатели, — рассказал П.Доценко.

По его словам, главная сложность подводного рисования в том, что трудиться приходится в условиях не приспособленных для жизни людей. Писать нужно быстро, пока в акваланге не закончился воздух, на весь творческий процесс за одно погружение отводится не более часа.

Холст на подрамнике он закрепляет на фотографическом штативе-треноге, утяжеляя каждую ногу килограммами свинца.

Картины, написанные под водой, достаточно авангардны — крупные, широкие мазки буквально повторяют форму подводных рифов и затопленных предметов. Художник старается максимально точно передавать настроение, эмоцию и колорит подводного мгновения, пронзенного солнечным светом. В этом, по мнению П,Доценко, и заключается мастерство.

Вечный эксперимент

Глаз человека отличается от техники. Люди видят больше оттенков, но глаз художника обогащает натуру внутренним восприятием и воображением.

— Глубина является очень жестким фильтром для глаз. Люди под водой словно видят все через синий фильтр. Если фотографическую технику можно специально настроить для подводной работы, то человеческий глаз — нельзя, — отмечает живописец.

По его словам, восприятие цвета под водой совершенно иное. Например, на глубине пяти-шести метров красный цвет становится коричневым, а истинно коричневый при этом не меняется, что создает дополнительную сложность в определении цветов на палитре и на холсте.

— Всегда нужно держать в голове какой изначально цвет использовался и в каком месте, — добавляет художник. Поэтому некоторые авторы дописывают картины уже на берегу.

П.Доценко находится в постоянном развитии. Он много экспериментирует с составами грунтов и красок, созданием технологических конструкций, позволяющих сделать творческий процесс более удобным, тренируется писать на закате и в сумерках, ночью под фонарем и без него, так чтобы было как под водой.

— В темноте пишешь словно на ощупь, оттенки уходят, остаются только цвета. Темнота все съедает. Весьма эффективные тренировки, — отмечает художник.

Пленэры и музей имени себя

Безусловно наш собеседник пишет не только под водой, но и на суше. Эти работы отличаются большей проработкой деталей, композицией, аккуратным отношением к фактуре.

— На самом деле я люблю пленэрную живопись. Пишу в основном пейзажи средней полосы, Крыма. Часто бываю в Севастополе. Люблю этот красивый город, — подчеркивает П.Доценко, а на вопрос о творческих планах, удивляет ответом, оказывается он хочет создать подводный музей своего имени с большим морским колоколом на дне.

— Уверен, то, что я делаю — правильно, потому что стараюсь делать добро, — улыбается художник-экспериментатор.

Первая персональная

Первая персональная выставка подводной живописи П.Доценко «Глубина» откроется 10 июня в 18.00 в центральной библиотеке им.Толстого на ул.Ленина, 51. Будут представлены порядка 30 работ, в их числе полиптих из шести картин, объединенный единой композицией«Жизнь моря».

По словам автора, подводная живопись — это вызов стереотипам и предубеждениям, возможность насладиться мгновениями покоя и умиротворения, которые дарит нам подводный космос.