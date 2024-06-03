Компромисс по бесплатному проезду льготников пока не найден

Льготники Севастополя и дальше не смогут бесплатно ездить в электричках, автобусах и троллейбусах в Республике Крым. И льготы крымчан в Севастополе не действуют. Найти общее решение мешают значительная разница в перечне льготных категорий и количестве граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в этих соседних регионах.

Вопрос об обеспечении бесплатного проезда льготникам по территории Крыма и Севастополя поднял спикер заксобрания Владимир Немцев на пленарном заседании 31 мая. Свой вопрос он адресовал директору департамента труда и социальной защиты населения Елене Сулягиной.

— В какой стадии находится подписание соглашения между Севастополем и Крымом по этому вопросу? Мы неоднократно собирались в разных форматах, давно этим занимаемся и хотелось бы этот вопрос закрыть, — поинтересовался спикер.

Оказалось, проблем несколько.

— Наша рабочая группа посчитала количество средств, необходимых для этих нужд в Севастополе, а коллеги из Крыма, соответственно, посчитали, сколько им потребуется. В феврале я в очередной раз получила ответ, что бюджет их не тянет, но при этом работа не завершена. Поскольку коллеги нам сообщили, что при планировании бюджета на 2025-2027 годы они все равно к этому вопросу вернутся, — сообщила Е.Сулягина.

Кроме недостатка финансов, найти решение о бесплатном проезде по территории двух субъектов сложно еще и из-за разницы в перечне льготных категорий и количестве граждан, которые имеют право на такие льготы.

— У нас с точки зрения численности чуть выше заинтересованность и перечень больше. Нам нужно сейчас с коллегами найти компромиссное решение в отношении категорий. В Крыму не отказываются, но перечень категорий значительно уменьшится по тем деньгам, которые у них есть, — пояснила чиновница.

По состоянию на 1 января 2024 года в Республике Крым проживало 2,1 млн постоянных жителей, в Севастополе — 0,56 млн. Почти четверть севастопольцев имеют право на льготный проезд.

В бюджете Севастополя в 2023 году на возмещение затрат транспортным предприятиям за перевозку льготников было предусмотрено чуть более 921 млн рублей.