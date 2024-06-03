Какие законы вступают в силу в июне 2024 года

Вводятся новые правила единого пособия для детей, усилится безопасность туристов — об этих и других законах первого месяца лета рассказывае пресс-служба Государственной Думы РФ.

1 июня

Контроль за оборотом алкогольной продукции

Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции будет возможен при наличии сопроводительных электронных документов. Они должны удостоверять легальность производства и оборота такой продукции.

Новые правила для единого пособия на детей

При расчете среднедушевого дохода для назначения единого пособия по-новому будут учитывать сумму алиментов. Если они установлены судом, то считается объем фактически поступивших средств. Если родители договорились об алиментах, то учтут сумму, указанную в заявлении, но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом. Также не будет учитываться доход от подработки несовершеннолетних.

Безопасность туристов

Правительство определит виды и категории сложности туристских маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником. Регионы смогут устанавливать такие маршруты на своих территориях. Инструкторы-проводники будут обязаны уведомлять региональные органы исполнительной власти о том, что сопровождают туристов на таком маршруте, до начала и после его прохождения.

9 июня

Ответственность ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги

Для ресурсоснабжающих организаций ужесточат наказания за предоставление некачественных услуг ЖКХ — подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой и другое. Штрафы составят до 100 тысяч рублей.

Защита пенсий детей-инвалидов от списания

Пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, а также социальные доплаты к ним не спишут при взыскании долгов с другого человека. Это касается случаев, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Ранее эти деньги могли подпасть под взыскание.

Борьба с детской преступностью

Вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких — трех и более — преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Ранее УК РФ не предполагал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений, в совершение которых вовлекают детей.

10 июня

Поддержка художественных промыслов

У органов власти и местного самоуправления появится право оказывать финансовую, информационную, консультационную, организационную и другие меры поддержки мастерам художественных промыслов. Они смогут оформиться как самозанятые.

Смягчение наказания для женщин с маленькими детьми

Женщины с детьми до четырех лет, осужденные за преступления небольшой тяжести, смогут получить условно-досрочное освобождение. Речь идет о случаях, когда дети находятся в доме ребенка того же исправительного учреждения, где отбывает наказание мать. По действующему законодательству возраст ребенка не должен превышать трех лет.

17 июня

Упрощение круизного туризма на Дальнем Востоке

Российские круизные суда получат возможность заходить в пункты и порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа, без прохождения пограничного контроля. Закон направлен на развитие круизного туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны.

23 июня

Модернизация отечественной промышленности

На промышленных предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, будут проводить экспертную оценку, которая будет способствовать переходу на наилучшие доступные технологии.

Противодействие незаконной миграции

В круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, включат иностранцев, желающих въехать в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней. Паспортно-визовый сервис МВД привлекут к предоставлению госуслуг в сфере миграции.

29 июня

Профилактика чрезвычайных ситуаций

Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС и снижение ущерба в случае их возникновения, смогут проводить в режимах повседневной деятельности и повышенной готовности. Резервные ресурсы можно будет использовать как для ликвидации, так и для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Это позволит снизить риск возникновения ЧС.

30 июня

Увольнение чиновников с иностранным гражданством

Государственные и муниципальные служащие, должностные лица, работники госорганов или органов местного самоуправления, военнослужащие, не представившие документы о прекращении иностранного гражданства, будут уволены.