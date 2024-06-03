Изменили перечень содержимого автомобильной аптечки

С 1 сентября 2024 года все поступающие в продажу автомобильные аптечки согласно приказу должны включать новую номенклатуру.

В обновленный рекомендованный перечень предметов, которые обязательно должны быть в наборе, входят изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник — это приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык при проведении искусственного дыхания.

Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

В Минздраве объяснили, что обновленный состав аптечки будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

Полный состав обновленной автомобильной аптечки содержит: маску медицинскую нестерильную, 2 шт.; перчатки медицинские нестерильные (размер не менее М), 2 шт; одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации (загубник); жгут кровоостанавливающий; бинт марлевый медицинский; бинт эластичный; лейкопластырь кожный; одеяло спасательное многоразового использования размером не менее 160 см на 210 см; ножницы для перевязочного материала и хирургические ножницы общего назначения.

Также в аптечке должны быть: инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер черного или синего цвета (или карандаш и блокнот). Средняя стоимость автомобильной аптечки в зависимости от состава варьируется от 600 рублей до 3,5 тысяч.

Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2030 года. При этом покупать автомобильную аптечку или немедленно менять текущую на новую после вступления в силу изменений не обязательно. Их отсутствие больше не считается нарушением, сотрудники Госавтоинспекции ее не проверяют и штрафов за ее отсутствие не выписывают.