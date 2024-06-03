Депутаты предложили меры борьбы за медицинские кадры

Премьер-министра России Михаила Мишустина попросили устранить имеющийся дефицит медицинских кадров при помощи федеральных решений. Соответствующий проект постановления был рассмотрен на пленарном заседании севастопольского заксобрания 31 мая. Его представила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

Депутат рассказала о тенденциях последних лет. Оказалось, что выпускники медицинских вузов, обучающиеся по целевым договорам, в дальнейшем не стремятся работать в государственных медицинских организациях по ряду причин. Во-первых, из-за отсутствия собственного жилья, особенно если целевики не проживают в регионе, куда получают распределение. Плата за пользование жилым помещением на условиях коммерческого найма является неподъемной для молодого медицинского работника, как и получение ипотеки или других кредитных вариантов для покупки жилья.

Во-вторых, обязательства по договору о целевом обучении часто не исполняются как со стороны заказчика, так и со стороны целевика. Заказчики не всегда предоставляют молодому специалисту именно то место работы, которое было указано в договоре.

Также молодые специалисты, отучившись на бюджете, часто сами выступают инициаторами разрыва целевого договора. Возвращают вузу стоимость обучения и, уже никому и ничем не обязанные уходят в коммерческие медучреждения.

При этом средняя заработная плата выпускников и ординаторов медвузов, завершивших обучение по целевому договору, в целом на 22% ниже, чем средняя заработная плата уже работающих врачей.

— В связи со всем этим и в целях устранения кадрового дефицита в системе здравоохранения РФ просим правительство РФ рассмотреть возможность предоставления на федеральном уровне молодым медработникам льготных ссуд и кредитов на приобретение жилья, усилить ответственность как выпускников-ординаторов медицинских вузов, завершивших целевое обучение, но не исполнивших полностью обязательства по договору, так и заказчиков. Кроме того, в целях недопущения сокращения кадров в системе здравоохранения предлагаем рассмотреть возможность систематически проводить контроль уровня заработной платы, выплачиваемой молодым медицинским работникам в государственных медучреждениях, — отметила Т.Щербакова.

По ее словам, аналогичные обращения в правительство РФ будут также направлены от парламентариев из других регионов.

Проект постановления севастопольских парламентариев был поддержан большинством голосов.

По состоянию на 1 марта текущего года в городских медорганизациях Севастополя не хватает 190 специалистов с высшим медицинским образованием и 177 человек среднего медперсонала. Наиболее востребованными являются участковые терапевт, а также педиатры, неврологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой помощи.

Вопрос обеспечения кадров в медицинских организациях стоит остро не только в Севастополе, но и в целом в Российской Федерации.