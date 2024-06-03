Амфиподы заселили весь мир

Всем известны раки, крабы, креветки, а амфиподы — их маленькие далекие родственники, которые заселили практически весь Мировой океан и даже вышли на сушу.

В Черноморской фауне эта группа ракообразных насчитывает 143 вида. Крупные представители могут достигать длины до двух сантиметров, а самые маленькие — меньше миллиметра. Амфиподы являются ценным кормовым ресурсом для рыб и морских беспозвоночных, а еще утилизаторами органики — выброшенных на пляж водорослей, трупов различных животных как на берегу, так и в море.

Ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей доктор биологических наук Владимир Гринцов четверть века занимается этими удивительными существами. Недавно вышла в свет его монография — «Атлас-определитель амфипод Черного моря». Кроме этого в институте хранится научная коллекция этих необычных ракообразных.

«Севастопольская газета» встретилась с В.Гринцовым и он в деталях рассказал об объектах своего исследования.

По словам ученого, хоть амфиподы и маленькие родственники хорошо известных нам раков и крабов, «маленькими» их можно назвать весьма условно. Существуют глубоководные амфиподы, которые живут на глубине от 1,5 км и глубже, являясь самыми массовыми обитателями даже Марианской впадины (11 км). Они достигают в длине 35 см! Только подумать, наши черноморские крабы меньше, чем те амфиподы!

Амфиподы заселили практически весь мировой океан и все места, где можно жить. Более того, они вышли на сушу. В тропических регионах амфиподы поднимаются до высоты в 2,5 км и, превращаясь в лесных жителей, полностью теряют связь с океаном, как и наши черноморские «морские блохи», которые живут на пляжах, в выброшенных на берег водорослях.

Известно, что самые древние представители амфипод насчитывают несколько миллионов лет. В.Гринцов считает, что может быть и древнее. Но поскольку у них мягкий покров и нет раковины, в древних отложениях амфиподы сохраняются плохо, но в любом случае, отпечатки их тел найдены в окаменелостях.

В настоящее время в Мировом Океане и на суше насчитывается 10500 видов. Большинство из них — обитатели океанов, но многие предпочитают реки и пресноводные озера. Уникальная, редкая фауна амфипод наблюдается в Антарктиде. Причем, самые крупные представители обитают именно в холодных, а не тропических водах. Они там гораздо крупнее и разнообразнее.

Эти маленькие рачки имеют огромное практическое значение. Они — ценнейший корм для рыб, в том числе и ценных пород. Молодь красных и осетровых рыб питается исключительно амфиподами. В 60-70-е годы прошлого века, по словам нашего собеседника, их даже пытались разводить, чтобы увеличить количество рыб в водоемах. Например, выращивали гамарусов. Это те сушенные амфиподы, которые покупают аквариумисты для кормления своих рыбок.

В настоящее время оазисами для амфипод стали морские устричные и мидийные фермы. Эти искусственные объекты «держат» на себе сотни тонн обрастаний, в которых живут амфиподы. Туда, соответственно, приходит на кормление и рыба. Мидии и устрицы для амфипод еще интересны тем, что фильтруя воду, они подгоняют мелкие частички органики, которая оседают вокруг них, а амфиподы этим питаются. Таким образом, двустворчатые моллюски превращаются в поставщиков пищи для амфиподов.

Наши амфиподы — самые древние

Бассейн Черного и Азовского морей — водоем особый. Во-первых, в нем пониженая соленость — всего 17-18 промилле в отличие от океанических 36. Во-вторых, в Черном море глубины ниже 100-180 метров заражены сероводородом. Эти характеристики ограничивают попадание сюда многих средиземноморских амфипод.

Но в наших Черном и Азовском морях есть одна особенность, наличие в эстуариях рек — это места, где реки впадают в море — распресненных зон. Там соленость составляет всего три промилле. В этих речных эстуариях сохранилась уникальная реликтовая Понто-Каспийская фауна амфипод. По словам В.Гринцова, это фауна, которая в значительной степени сохранилась только здесь. Такие реки как Днепр, Буг, Дунай, Дон, Кубань стали заповедником сохранившейся фауны амфипод.

В Черном море эти рачки встречаются вплоть до самых глубин на границе с сероводородом. Самая глубоководная из амфипод Черного моря проживает на глубине до 186 метров. А некоторые, например, «морские блохи» живут только в водорослях на пляжах, под камнями и корягами, море больше не их стихия, в море они могут утонуть. Самые древние амфиподы — из рода гамарус, именно их предки известны нам из окаменелостей.

Организмы сложного социального поведения

В Черном море в наибольшей степени амфиподы заселили перифитон — это, то, что активно обрастает водорослями и различными беспозвоночными организмами: причалы, волнорезы, морские фермы, скалы. Также амфиподы активно обитают на дне. Еще они живут в песке и среди песчинок строят себе домики. Таких амфипод еще называют «трубкостроящими». Они, как настоящие пауки, имеют железы, которые выделяют паутину. Из нее и фрагментов окружающих водорослей и частиц, они строят трубки, в которых живут. Трубкостроящие амфиподы часто крепят свои домики-трубки к скалам, камням или водорослям и вплотную к друг другу. Такие колонии похожи на улей или муравейник!

Если одни амфиподы живут в трубках, то другие — в щелях, губках (древние беспозвоночные) или бентосе. Все эти стратегии выживания отражаются на их внешнем виде. Какие-то виды амфипод приобрели лапки-лопатки, позволяющие им зарываться в песок; у живущих в трубах исчезли шипы на спинках, они стали гладенькими, но появились мощные клещи, защищающие от врагов.

Еще у амфипод есть ноги на все случаи жизни. В процессе эволюции часть ног превратилась в челюсти. Теперь у всех амфипод три пары челюстей, как у насекомых. Есть ноги-клешни для хватания, ходильные ноги — пять пар для перемещения по субстрату; три пары плавательных ног, хвостовые ноги выполняют прыгательные функции. Существует защитная конечность, которая прикрывает мягкую часть тела. У трубкостроящих ноги также играют роль распределительного аппарата, своеобразные крючки для управления паутинкой. Ученый отмечает, что это организмы сложного социального поведения. Самец охраняет от других самцов до сотни самок, которые живут вокруг него, и оплодотворяет их.

Некоторые амфиподы слепые, у других есть глаза — овальные, круглые, сетчатые, как у насекомых. Каждая щетинка или шипик снабжены чувствительными волосками-сенсорами. Дышат они жабрами, расположенными под ногами, в них поступает кислород, а плавательные ножки создают специальную атмосферу, чтобы вода равномерно и вовремя поступала к жабрам.

Кроме того амфиподы — настоящие санитары моря. Они поедают разлагающиеся органические остатки: кусочки растений, водорослей. Мы знаем, что море способно к самоочищению. С уверенностью можно сказать, что большую часть этой работы выполняют амфиподы.

«Это точно их работа!», — уверен В.Гринцов.

Монография и коллекция

Идея научного труда «Амфиподы Черного моря», по мнению автора, заключалась в том, чтобы создать специальный каталог-определитель, который помогал бы ученым-исследователям идентифицировать объект изучения. В книге описано 59 видов амфипод, за исключением видов Понто-Каспийской фауны. По словам В.Гринцова, некоторые виды остались неописанными, поскольку являются настолько редкими, что найти целые экземпляры для изучения пока не удалось.

Ученому в работе очень помогла уникальная коллекция амфипод Института биологии южных морей. В ней хранятся 79 видов амфипод Черного и Азовского морей, а также около двух сотен экземпляров, собранных и привезенных из различных частей Мирового Океана за последние четверть века.