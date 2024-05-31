Высадили клумбы по детским эскизам

В прошлом году «Парки и скверы» объявили общегородской конкурс, предложив школьникам Севастополя попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеров и подготовить эскизы для городских клумб.

По результатам голосования, которое проходило в соцсетях «Парков и скверов», и рассмотрения заявок специально созданной комиссией были определены победители конкурса. Лучшими были признаны работы Елизаветы Лагоды (8 лет), Полины Хадуновой (10 лет) и Марии Неежмаковой (14 лет), сообщили в департаменте городского хозяйства. На рисунках маяк, Памятник затопленным кораблям и оранжевая звезда с градиентом по цвету и высоте растений.

Специалисты «Парков и скверов» подготовили цветы — бегонии, бархатцы, агератумы и другие растения — а затем вместе с победительницами, их родителями и друзьями высадили растения на трех клумбах в районе домов 47 и 57 на пр.Генерала Острякова.