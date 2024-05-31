В трех монастырях Севастополя назначены исполняющие обязанности наместников

На заседании Синода Русской Православной Церкви 30 мая назначены исполняющие обязанности игуменов (наместников) Свято-Климентовского, Свято-Георгиевского и Новоспасского Инкерманского монастырей.

В сообщении на официальном сайте Московского Патриархата говорится, что «с учетом сложившейся ситуации и в связи с прошениями митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, Синод постановил назначить митрополита Тихона священноархимандритом Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря города Севастополя и утвердить ранее назначенных указами епархиального архиерея на основании письменного согласия Патриарха Московского и всея Руси исполняющих обязанности игуменов ряда монастырей города Севастополя».

Исполняющим обязанности игумена (наместника) Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря утвержден иеромонаха Кронид, исполняющим обязанности игумена Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря — иеромонах Матфей, иеромонах Августин — исполняющим обязанности игумена Новоспасского мужского монастыря села Терновка.

Через год митрополит Тихон должен представить и.о.игуменов к утверждению в должности в случае благополучного прохождения ими испытательного срока.

В марте 2024 года иеромонах Иларион был назначен и.о. настоятеля Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в городе Севастополе.

Севастопольские монастыри находятся в подчинении у Крымской епархии.

Митрополит Тихон (Шевкунов) решением синода назначен главой Крымской митрополии в октябре 2024 года. Он же является и правящим архиереем Симферопольской и Крымской епархии.