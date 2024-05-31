В Инкермане запускают серийное производство яхт

Бизнес разворачивает ООО «Попилов», которое с 2013 года строит «недорогие стальные яхты траулерного типа», так указано на сайте компании.

Уведомление о проведении общественных обсуждений экологической экспертизы, обосновывающей строительство кораблей, судов и плавучих конструкций в Инкермане, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, размещено на сайте ООО «Попилов» и внесено в реестр материалов для общественных обсуждений Росприроднадзора.

Обсуждения проводятся для выяснения, как планируемая хозяйственная деятельность предприятия, а именно, запуск серийного производства стальных моторных яхт скажется на экологии Инкермана, где и развернуты производственные площади компании.

Материалы для обсуждения общественностью будут доступны на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя spn.sev.gov.ru, в разделе «Природные ресурсы и охрана окружающей среды. Информация для природопользователя/ Общественные обсуждения» с 10 июня по 9 июля. Общественные обсуждения проводятся онлайн и продлятся 30 календарных дней.

Судостроительная компания «Яхты Попилов» основана в 2013 году. В 2020 году по заданию правительства Севастополя фирма занималась созданием судна- мусоросборщика для очистки акватории Балаклавской бухты. Планировалось, что всего для очистки севастопольских бухт будет необходимо 15-20 мусоросборщиков. Работу опытного образца с большим пиаром продемонстрировали журналистам в Артиллерийской бухте, но серийных катамаранов так никто и не увидел.