Руководитель Севгоризбиркома не поменялся

На пост председателя городской избирательной комиссии единогласно переизбрана Нина Фаустова. Она занимает эту должность с 2021 года.

На первом заседании нового состава Севастопольской городской избирательной комиссии 30 мая избрали и новый состав ее руководителей.

По предложению ЦИК России председателем севгоризбиркома избрана Нина Фаустова, заместителем председателя — Александр Чмыхалов, секретарем комиссии — Ирина Адмаева, сообщает пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии.

Формирование нового состава горизбиркома завершилось 3 мая. В соответствии с действующим законодательством в нем 12 членов с правом решающего голоса, одна половина из которых назначена губернатором Севастополя, другая — Законодательным собранием города. Два члена комиссии предложены в состав Центризбиркомом России, пятеро — политическими партиями, по паре — общественными объединениями и советами муниципальных округов. Еще одна кандидатура — от предыдущего состава.