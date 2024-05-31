Приют для бездомных появится в Севастополе через три-четыре года

Площадка определена и деньги на создание специализированного учреждения для людей, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства, уже выделены.

На то, что в городе появилось очень много людей, ведущих асоциальный образ жизни, часть из которых банальные бродяги и попрошайки по призванию, обратил внимание депутат заксобрания Сергей Лисейцев на пленарном заседании парламента 31 мая, где с отчетом выступала директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Парламентарий поинтересовался, как ведется учет этих людей и как выполняется поручение Президента России Владимира Путина о создании в Севастополе городского центра помощи лицам, находящихся в трудной жизненной ситуации, которое он дал во время посещения Крыма и Севастополя в 2017 году?

Оказалось, что департамент активно работает в этом направлении и асоциальные личности находятся на постоянном контроле. В комплексном центре при департаменте создано и работает подразделение, которое занимается такими людьми. Основная задача этой структуры — не только реагирование на поступающие сигналы о бездомных с выездом на место и общение ними, но и помощь в восстановлении документов таким людям.

— На сегодняшний день специализированного учреждения для таких людей в Севастополе нет. Но принято промежуточное решение: после ремонтных работ на площадке по ул.Дзигунского, 19 — бывшее здание Нахимовского пенсионного фонда — разместить отделение, в которое мы сможем помещать этих людей, — сообщила глава департамента.

Создание специализированного учреждения утверждено в перспективной программе.

— Площадка уже определена, сейчас выделены 260 млн федеральных денег. Я надеюсь, что в течение трех-четырех лет этот вопрос мы закроем, — пообещала Е.Сулягина.