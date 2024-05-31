Назначена дата выборов депутатов в севастопольский парламент

Такое решение единогласно принято на пленарном заседании 31 мая.

По закону решение о выборах членов городского парламента нового созыва должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — второго воскресенья сентября. Именно тогда стекает срок полномочий депутатов Законодательного собрания нынешней каденции.