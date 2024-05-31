На рыбоконсервном заводе не платили зарплату и налоги

Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин». Он обвиняется в невыплате заработной платы и сокрытии в крупном размере денежных средств для взыскания налогов.

Установлено, что с августа 2022 года по февраль 2023 года руководитель скрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей предприятия. Указанную сумму он направил на счета контрагентов, минуя расчетный счет фирмы, что повлекло невозможность взыскания налоговой недоимки и страховых взносов в размере 2,8 млн рублей.

Также с ноября 2022 года руководитель не выплачивал заработную плату главному бухгалтеру и его заместителю, но при этом направлял денежные средства предприятия на иные нужды. Таким образом, образовалась задолженность по оплате труда в размере более 360 тысяч рублей.

В ходе расследования долги по налогам, страховым взносам и заработной плате были погашены в полном объеме.

Материалы дела направлены в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.