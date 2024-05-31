На катер проходят через турникеты бесконтактной оплаты

На причале Графской пристани в тестовом режиме запущены турникеты для прохода пассажиров на катера, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Турникеты оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда, обеспечивают безопасность и надежное перекрытие зоны прохода, а также ограничивают несанкционированный доступ на причал.

Для прохода на катер пассажир должен приложить к терминалу карту ЕГКС, банковскую карту или QR-код на бумажном билете, приобретенном в кассе.

Сладить с новой аппаратурой сразу не удалось: у первых пассажиров оплата проезда с карточек списалась дважды. Но на последующих рейсах механизм оплаты проезда наладили.

В департаменте проблему объяснили человеческим фактором, принесли извинения и пообещали вернуть деньги за второй приобретенный билет через кассу.

Такие же турникеты уже установлены на входах на причалы катеров на пл.Захарова и в Артиллерийской бухте для посадки на паром.