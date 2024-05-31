Госуслуги.Дом можно вызвать на дом

По всей стране до 13 июня проходит проект «День собственника», в рамках которого управляющие компании и собственники недвижимости проводят общие собрания собственников с использованием бесплатного приложения для решения жилищно-коммунальных вопросов Госуслуги.Дом государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

С помощью приложения собственник может ознакомиться с повесткой собрания и приложенными материалами, а в даты проведения проголосовать онлайн за выбранное решение.

Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней. Система автоматически подсчитает голоса на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений.

Для собственников, у которых нет компьютера или смартфона — в основном это пожилые люди, появилась возможность участвовать в собрании и проголосовать через мобильный офис МФЦ. Госжилнадзор Севастополя заключил соглашение с многофункциональным городским центром об оказании подобных услуг. Жители дома могут оставить заявку для прибытия мобильного многофункционального центра через управляющую компанию: выездные пункты имеют свое расписание. Специалисты мобильного МФЦ приедут к вам во двор и помогут зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (Госуслуги), войти в систему ГИС ЖКХ и проголосовать за решение собрания.

Кроме этого через приложение Госуслуги.Дом собственникам доступна информация о состоянии дома, общая площадь, прилегающие территории, метраж своей квартиры, есть возможность задать вопросы управляющей компании, оплатить коммунальные услуги.