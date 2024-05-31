Дети высадили «Трогательную клумбу»

Самое интересное в этом, что это не официально запущенная акция, а инициатива самих учеников средней школы №57, за несколько лет переросшая в школьный проект «Трогательная клумба».

Сами дети — участники проекта учатся в школе, расположенной в Гагаринском районе, но уже несколько лет подряд в канун Дня защиты детей 31 мая приезжают на территорию Городской больницы №5, где высаживают цветы для всех детей Севастополя. Об этом «Севастопольской газете» рассказала специалист по связям с общественностью горбольницы №5 Елена Маркина.

— В этом году к нам приехали ребята из 3-а и 2-б классов школы №57 и в очередной раз высадили цветы в вазонах, что стоят вдоль въездной дороги. По этой дороге обычно в больницу приезжают машины скорой помощи, проходят дети с родителями на прием в поликлинику, — поделилась Е.Маркина.

По ее словам, школьники обычно высаживают однолетние растения, но в прошлом году к их радости посаженные дубки пережили зиму и теперь зазеленели.

— Этот проект хорош еще и тем, что ребята приобщаются к живой природе. С удивлением на собственном опыте узнают, как из крошечных семян появляются робкие побеги, а затем и цветы, — рассказала Е.Маркина.

Разумеется, без участия взрослых и старших ребят не обходится. Помощь оказывает ассоциация фермеров и земледельцев «Севастополь», они дарят ребятам семена бархатцев и петуний, из которых ученики 5-х и 6-х классов по весне выращивают рассаду, которую потом передают маленьким садоводам для высадки.