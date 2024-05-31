Агент СБУ арестован и сотрудничает со следствием

Установлено, что 30-летний местный житель по заданию украинской спецслужбы должен был совершить подрыв военнослужащего, указанного куратором из СБУ, когда тот входил в подъезд жилого дома. Злоумышленник изъял из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия и установил его на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственным отделом регионального ФСБ в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Арестованный сотрудничает со следствием и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.