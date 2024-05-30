За масштабными впечатлениями нужно ехать в Судак

С мая в арт-парке «Таврида», на юго-восточном побережье Крыма, стартовали экскурсии для жителей и гостей полуострова, где все желающие могут погрузиться в мир молодого современного искусства.

Для посещения территории под Судаком, на которой уже несколько лет формируется культурный код страны, нужно подать заявку на сайте Таврида.АРТ. Экскурсии бесплатные и проводятся, как правило, по пятницам, субботам и воскресеньям: 7-9, 14-16, 21-23, 27-30 июня. Посещение возможно с детьми от 10 лет.

На что же смотреть в арт-парке?

В бухте Капсель под Судаком с 2019 года находится настоящая творческая лаборатория под открытым небом. На территории в 30 га молодые творцы создают арт-объекты, каждый из которых «несет свои смыслы и ценности, гармонично вплетаясь в живописный ландшафт и природу Крыма». Вот для осмотра этих гигантских скульптур и инсталляций и следует ехать в Судак.

Сегодня в арт-парке около 30 работ, созданных молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России в рамках образовательных форматов, которые проводились в арт-кластере.

В компании экскурсовода вы прогуляетесь по площадке, на которой проходит одно из главных событий крымского лета — фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Вам покажут и увлекательно расскажут, как создавались 15-метровая инсталляция из 4500 железных прутьев «Человек, смотрящий в море», 13-метровая «Ассоль» — фигура героини «Алых парусов» Александра Грина, «Маяк» с капсулой времени, световая инсталляция «Солнце Тавриды», имитирующая объекты современной астрофизики.

Экскурсия длится часа полтора. Дорога из Севастополя хорошая, а из Судака до самого арт-кластера — просто отличная. Найти пункт назначения — стоянку у КПП труда не составит.

А раз проложив дорожку до арт-парка, можно подумать и о других визитах. 26-28 июля здесь уже в шестой раз пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» — крупнейшая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Фестиваль — это концерты топовых артистов, выставки, обучающие мастер-классы, перформансы, кинофильмы и театральные постановки. И всё это бесплатно. Платная только еда.

Справка

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив».

«Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Акселератор творческих проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты.

В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежный туристическо-просветительский кластер. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.