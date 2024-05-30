В Крыму к сезону подготовили 340 пляжей

Такая цифра опубликована на официальном сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Как сообщается, на большинстве пляжных территорий уже выполнены необходимые подготовительные работы: обследовано дно, выполнены мероприятия по обеспечению безопасности, благоустроены пляжные территории. Однако на ряде пляжей работы все еще продолжаются, они связаны с устранением последствий недавних штормов.

Известно, что больше всего (78 пляжей) пляжей будет работать в Алуште, Ялта значится второй в списке, там 69 официальных пляжей, в Евпатории их 68, а в Феодосии — 52.

Власти Крыма обещают, что ни один район Крыма не останется без пляжей, в том числе Коктебель, где в настоящее время продолжается реализация госпрограммы.

Также сообщается, что полный перечень пляжей по состоянию на 1 июня 2024 года можно посмотреть на сайте Министерства курортов и туризма Крыма, перейдя по ссылке. В ближайшее время актуальный перечень пляжей с координатами обещают нанести на интерактивную карту Туристического портала Республики Крым.

Напомним, что в Севастополе в курортный сезон (с 15 июня) официально откроются 27 пляжей.