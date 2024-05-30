Спелеологи обнаружили огромный зал в пещере «Звезда»

Обвальный зал образовался после разрушения свода пещеры из-за ранее протекавшей под землей реки. В нем были найдены массивные глыбы размером с девятиэтажный дом.

Как рассказал заместитель директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида» КФУ им.Вернадского, председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин, новый зал войдет в пятерку крупнейших в Крыму. Его высота составляет порядка 20 метров, а ширина — 40 метров. Сквозь завал можно спуститься на 15 метров, между глыбами есть пространство. На дне течет небольшая река.

Сама пещера была найдена несколько лет назад, и она еще не занесена в кадастр пещер России.

«Нам еще нужно сделать более детальные исследования. Однако спускаться в зал тяжело из-за узких проходов, поэтому нужно еще грамотно и безопасно расширить эти проходы. Для этого мы помогаем раскапывать пещеру, убираем глину и камни для удобства прохождения. Сейчас там крайне сложно работать с оборудованием, потому что ты не помещаешься буквально. На выдохе пролазишь сквозь узкую щель и работаешь в лежачем положении», — отметил Г.Самохин.

Для внесения «Звезды» в кадастр пещер России необходимо провести ее топографическую съемку. Это станет возможным после нескольких выходов групп для расчистки проходов пещеры, проведения геологического и гидрологического описаний, определения координат входа.

«На сегодняшний день в Крыму известно более двух тысяч пещер. Каждый год мы открываем новые. Только в этом году мы внесли 15 пещер, которые раньше были неизвестны. У нас несколько точек усилия в разных регионах, над которыми мы работаем — собираемся различными командами и помогаем друг другу. Везде у нас есть успехи и интересные находки. Так, когда возникает разница в температурах под и над землей, возникает тяга воздуха. Воздух поднимается вверх и увлажняет камни на поверхности. Мы по таким поисковым признакам ищем входы в пещеры. Именно так около двух лет назад группа спелеолога Вадима Селиверстова обнаружила «Звезду», — добавил ученый.

Также специалист отметил, что в дальнейшем пещеру можно будет использовать для спортивного и спелеологического прохождения, для туристического осмотра из-за особенностей рельефа она будет недоступна. Научный потенциал пещеры заключается в возможности выяснения пути зарождения и движения подземных вод.

«Все воды зарождаются в крымских горах. Всего в регионе около 2600 родников, практически все они дают начало нашим рекам. Понимание того, как работает подземная составляющая родников – это задача карстологов, гидрогеологов и спелеологов. Многие из рек зарождаются в Долгоруковской яйле и расходятся в разные стороны. Наш университет занимается тарссированием подземных вод. Не многие специалисты ведущих организаций России обладают такими компетенциями. Эти эксперименты мы проводим не только в Крыму, но и по всей стране. Пишем научные работы, на базе которых проводится оценка водного потенциала», — рассказал спелеолог.

Крым — место зарождения российской и советской спелеологии. Именно здесь начинали и работали в течение многих лет команды ученых и исследователей, создавших лучшие спелеологические практики и традиции.