Из-за загрязненности прудов растительность в них исчезает

К такому выводу пришли ученые Института биологии южных морей, занявшиеся изучением состояния прудов в районе Севастополя, а также водной растительности в них. Об этом сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

Еще в мае 2024 года сотрудники институтской лаборатории фиторесурсов совместно со специалистами Севприроднадзора впервые провели фитоиндикационные исследования крупнейших пресных водоемов Байдарского природного заказника, прилегающих к нему районов, а также территорий на Северной стороне города.

Ученые поставили перед собой задачу «изучить виды-индикаторы прибрежно-водной и водной растительности прудов ООПТ Севастополя, являющихся накопителями и резервуарами пресной воды, которую используют, в основном, для сельскохозяйственных нужд». Для этого была разработана программа полевых и мониторинговых исследований качества воды и донных осадков, накоплений различных загрязнителей видами-мониторами, в качестве которых традиционно были использованы растения рода рдест.

Экспедиция длилась всего два дня, но за это время ученые успели отобрать пробы водных растений из пяти водоемов Байдарского природного заказника. Среди них водохранилище Уркуста в селе Передовое, пруды у села Новобобровское и Варнаутский (в селе Гончарном), Биюк-Мускомия в селе Широком и Торопов пруд. Кроме того, за границами заказника пробы взяли из искусственного водоема у горы Гасфорта, а также из прудов в селах Терновка, Пироговка и Орловка.

Предварительные выводы таковы: «при высоком уровне загрязнения и поступлении сточных вод растительность в прудах практически исчезает». Такую картину, в частности, ученые наблюдали в пруду Восточный, что у села Орловка.

В поле зрения биологов и экологов также попала растительность, позволяющая сопоставить условия произрастания и уровень накопления в среде различных загрязнителей, в том числе тяжелых металлов.

Планируется. что данные, которые предполагается получить в лаборатории Института биологии южных морей, будут иметь серьезное прикладное значение и лягут в основу рекомендаций по природоохранному режиму Байдарского заказника и других ООПТ Севастополя.

Научное же значение исследований, как сообщается, состоит в научной оценке состояния экосистем пресных водоемов, их устойчивости к негативным явлениям, грозящим снижением их природного биоразнообразия.