Газификация идет со злоупотреблениями

В Севастополе возбуждены уголовные дела в отношении замдиректора управляющей компании «Север». По версии следствия, он подписывал акты по госконтрактам, работы по которым не были выполнены.

Следствием установлено, что в 2020 году ГУП «УК «Север» заключило контракты по газификации многоквартирных домов в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя». Замдиректора предприятия, в должностные обязанности которого входил контроль исполнения госконтрактов, облегчил себе работу и повысил результативность, подписав акты о выполнении всех работ двумя подрядными организациями. На основании подписанных документов были приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше миллиона рублей.

Противоправные деяния должностного лица были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также возможной причастности фигуранта к иным. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана меры пресечения.

Следствием также будет дана оценка действиям ответственных лиц подрядных организаций, не выполнивших работы в полном объеме. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления, сообщили в пресс-службе Следкома.