Диверсанты готовили взрывы на железной дороге в Крыму

По данным ФСБ, пятеро жителей Республики Крым — сторонники киевского режима — были завербованны управлением разведки Министерства обороны Украины. «Агенты выполняли задания по сбору и передаче украинской стороне сведений о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данных об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. Фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Общее руководство преступной группой осуществлял гражданин России, 1970 г.р. Он получил травмы, несовместимые с жизнью при извлечении из тайника самодельного взрывного устройства (СВУ). Остальные члены диверсионной группы арестованы и дают признательные показания.

В местах проживания диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 кг, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины.

Задержанные члены диверсионной группы дают признательные показатели и активно сотрудничают со следствием. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Подготовка к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Дают признательные показания

Видео показаний задержанных жителей Крыма распространила ФСБ.

Трое из них заявили, что куратором группы выступал житель Крыма Бахтияр, связанный с военной разведкой Украины и имевший псевдоним Чингиз. По его предложению завербованные подписали бумаги о готовности оказывать помощь спецслужбам Минобороны Украины и выбрали себе псевдонимы (Садовник, Хасад и Чабан).

Один из задержанных сообщил, что после задания изучить объект ПВО под Судаком ему скинули координаты места, где надо было «заложить под рельсы взрывчатку, взорвать, остановить поезд, и после будет нанесен ракетный удар». Такое же задание получил и второй задержанный. По его словам, Бахтияр указал место тайника со взрывчаткой и согласовал место для закладки взрывчатки под железнодорожными путями, «чтобы остановились поезда и потом был ракетный удар».

«В процессе общения с куратором я понял, что взрыв должен быть не один, их должно было быть несколько — таких людей, как я», — сообщил задержанный.

Третий из членов диверсионной группы с псевдонимом Чабан сообщил, что в середине марта его односельчанин Бахтияр «попросил помочь Министерству обороны Украины — фотографировать военные объекты и передвижение войск».