Будут учить античному танцу

30 мая там будет организован мастер-класс «Античное хореографическое мышление и танец в Древней Греции», который проведет хореограф и педагог Большого театра Ольга Пшеницына. Она расскажет о танцевальном искусстве Древней Греции, научит мастерству античного танца. Частью мероприятия станет показ фрагмента музыкально-пластического моноспектакля «Айседора. Пробуждение танца».

Погружение в античную хореографию начнется в 18.00.

О.Пшеницына — артистка мюзиклов Stage Entertainment и «Московский Бродвей», солистка балета в ледовых шоу Евгения Плющенко и Сергея Филина, руководитель музыкально-танцевальных проектов. Она также является лауреатом международных фестивалей, педагогом Московской государственной академии хореографии, Российской академии театрального искусства (ГИТИС) и театрального института имени Бориса Щукина.